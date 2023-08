V Britanskem muzeju odpustili zaposlenega zaradi ukradenih oziroma pogrešanih predmetov

London, 17. avgusta - V Britanskem muzeju so odpustili člana osebja, potem ko so ugotovili, da so predmeti iz muzejske zbirke pogrešani, ukradeni ali poškodovani. O tem so obvestili tudi policijo. Med predmeti, ki jih pogrešajo, so zlat nakit ter dragulji iz poldragih kamnov in stekla iz obdobja od 15. stoletja pred našim štetjem do 19. stoletja.