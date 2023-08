V Kanadi zaradi požarov odredili evakuacijo mesta na severu države

Ottawa, 17. avgusta - Kanadske oblasti so zaradi gozdnih požarov v sredo odredile evakuacijo prebivalcev mesta Yellowknife, enega največjih mest na skrajnem severu države. Pri tem so opozorile, da bi požari lahko mesto dosegli do konca tedna. Po Kanadi sicer še vedno divja več kot tisoč gozdnih požarov, ki so doslej uničili 13,5 milijona hektarjev površin.