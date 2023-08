V brodolomu blizu Zelenortskih otokov najverjetneje umrlo več kot 60 migrantov

Praia/Sfax, 17. avgusta - V brodolomu v bližini Zelenortskih otokov je najverjetneje umrlo več kot 60 migrantov, 38 pa je nesrečo preživelo, je v sredo sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Reševalne službe so doslej našle le sedem trupel, a IOM vseeno domneva, da so vsi pogrešani umrli. Tudi ob obali Tunizije so medtem našli trupla sedmih migrantov.