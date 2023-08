Venus Williams in Caroline Wozniacki s posebnim povabilom za New York

New York, 17. avgusta - Nekdanji vodilni igralki lestvice WTA, Američanka Venus Williams in Danka Caroline Wozniacki, sta prejeli posebno povabilo oz. takoimenovani wild card za nastop na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku, so v sredo sporočili prireditelji. Turnir se bo začel 28. avgusta.