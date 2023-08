Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Donosi državnih obveznic so se povzpeli na večletno raven, medtem ko so analitiki opozorili, da je bil zapisnik zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve bolj jastrebovski, kot je bilo pričakovano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.