Po spopadih oboroženih skupin v Libiji najmanj 55 mrtvih

Tripoli, 16. avgusta - V Libiji so v ponedeljek zvečer izbruhnili najhujši spopadi oboroženih skupin v zadnjem letu, v katerih je umrlo najmanj 55 ljudi, še 146 pa jih je bilo ranjenih, so poročali libijski mediji in francoska tiskovna agencija AFP. Od danes sicer v prestolnici Tripoli velja premirje, znova je stekel tudi letalski promet.