Kamnik, 16. avgusta - Od torka pogrešajo 38-letnega Klemna Baloha iz Kamnika, ki je suhe postave, visok 178 centimetrov in ima kratke rjave lase. Od doma se je v torek, okoli 13. ure, odpeljal z osebnim vozilom Peugeot 308 sw, registrskih oznak LJ 12-NBI. Oblečen je bil v zeleno majico s kratkimi rokavi in zelene kratke hlače, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.