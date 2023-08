Ob nevihti v Zrečah porast hudournikov, toča in plazovi, nevihta zajela tudi Vitanje in Slovenske Konjice

Zreče, 16. avgusta - Območje občine Zreče, Vitanj in Slovenskih Konjic je danes popoldne zajela močna nevihta z nalivi in ponekod s točo. Po besedah župana Zreč Borisa Podvršnika je v pol ure povzročila porast hudournikov in plazove. "Zaradi plazov je zaprtih nekaj cest. Plaz ogroža tudi stanovanjsko hišo," je župan povedal za STA.