Na Koroško šest ali sedem mostov iz mehanizma Unije na področju civilne zaščite

Prevalje, 16. avgusta - Evropske države so v okviru mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite Sloveniji ponudile 11 mostov. "Skupaj računamo, da bi z lokalnimi skupnostmi na Koroškem postavili šest ali sedem mostov, in to naj bi se zgodilo v naslednjih 14 dneh," je na Prevaljah danes povedal generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.