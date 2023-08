Legendarni Zagallo znova v bolnišnici

Rio de Janeiro, 16. avgusta - Legendarni brazilski nogometaš in trener Mario Zagallo je znova v bolnišnici, kamor so ga prepeljali zaradi vnetja sečil, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Iz intenzivnega oddelka bolnišnice Barra D'Or v Rio de Janeiru so zdravniki sporočili, da je 92-letnik v stabilnem stanju ter priseben in samostojno diha.