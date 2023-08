Minister Jevšek: Združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je svetel trenutek naše zgodovine

Ljubljana, 16. avgusta - Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je na proslavi ob obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matico izpostavil, da je bil to svetel trenutek naše zgodovine. Slovenci smo bili v preteklosti večkrat izpostavljeni težkim preizkušnjam, kot smo tudi zdaj ob poplavah, je dejal in dodal, da bomo skupaj uspeli.