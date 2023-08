Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 16. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje začele neenotno. Vlagatelji so sicer predvsem v pričakovanju objave zapiskov z zadnjega zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki je bilo konec julija, skrbno pa spremljajo tudi objave četrtletnih poslovnih rezultatov velikih borznih družb.