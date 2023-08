Vreme: Ponoči bo jasno

Proti jutru bo ponekod po kotlinah nastala kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj Celzija. V četrtek bo večinoma sončno, popoldne lahko v gorskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Primorskem do 33 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo dopoldne večinoma sončno, popoldne spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh in neviht. V soboto bo večinoma sončno.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad srednjo Evropo. S šibkim vzhodnikom k nam priteka topel in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme. Na območju Alp bodo popoldne nastajale nevihte.