Ljubljanska borza: SBI TOP prvi dan po praznikih navzdol

Ljubljana, 16. avgusta - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se prvi dan trgovanja po dveh prazničnih dneh večinoma znižali. Indeks SBI TOP je izgubil 1,25 odstotka vrednosti, najbolj so ga potisnile navzdol delnice Krke, Zavarovalnice Triglav in Petrola. Sklenjenih je bilo za 1,7 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke.