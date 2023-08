Voka Snaga s poplavljenih območij odstranila 840 ton kosovnih odpadkov

Ljubljana, 16. avgusta - Javno podjetje Voka Snaga je s poplavljenih območij na območju Ljubljane, Medvod, Cerkelj na Gorenjskem, Dobrove, Polhovega Gradca in Dola pri Ljubljani odstranila 840 ton kosovnih odpadkov. V zadnjih dneh pa so samo z območja Sneberij odstranili še 530 ton gradbenih odpadkov, so predstavili na novinarski konferenci Mestne občine Ljubljana.