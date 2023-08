Namesto Moskvi in Minsku EU 135 milijonov evrov namenja Ukrajini in Moldaviji

Bruselj, 16. avgusta - Evropska komisija je odločila, da bo 135 milijonov evrov iz instrumenta za sosedstvo, razvojno sodelovanje in mednarodno sodelovanje, ki jih je preko programov Interreg Next 2021-2027 prvotno načrtovala za Rusijo in Belorusijo, prenesla v programe z Ukrajino in Moldavijo, so danes sporočili iz Bruslja.