V Turčiji namerili rekordnih 49,5 stopinje Celzija

Istanbul, 16. avgusta - V osrednjem turškem mestu Eskisehir so v torek namerili rekordnih 49,5 stopinje Celzija, je na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisal turški okoljski minister Mehmet Özhaseki in opozoril na posledice podnebnih sprememb. Pred tem so najvišjo izmerjeno temperatura v državi zabeležili julija 2021, in sicer 49,1 stopinje.