V Bežigrajski galeriji 1 na razstavi Od skice do lutke Aleksander Januškevič in Ljudmila Skitovič

Ljubljana, 17. avgusta - V Bežigrajski galeriji 1 bodo drevi odprli razstavo Od skice do lutke, ki jo pripravljajo vsako leto že od leta 1980. Tokrat se s skicami, lutkami, scenskimi elementi in fotografijami, ustvarjenimi za predstavo Hrestač v izvedbi Mini teatra Ljubljana, predstavljata Aleksander Januškevič in Ljudmila Skitovič.