Po ujmi si med seboj pomagajo tudi občine

Ljubljana, 16. avgusta - Številne občine, ki v nedavni ujmi niso bile prizadete, so se pridružile pobudi Skupnosti občin Slovenije (SOS) in so že nazale finančna sredstva občinam, ki te sreče niso imele. Gre za pobudo, po kateri bo višina pomoči oblikovana po formuli 1 evro na prebivalca, je dejal predsednik SOS Vladimir Prebilič.