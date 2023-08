V občinah Mozirje in Nazarje očistili večino poplavljenih objektov

Mozirje/Nazarje/Braslovče, 16. avgusta - V občinah Mozirje in Nazarje so s pomočjo številnih prostovoljcev v zadnjih dneh očistili večino poplavljenih objektov in opravili najbolj nujna dela, zdaj sledi sanacija, ki pa bo trajala dlje. V občini Braslovče se trenutno osredotočajo na odvažanje odpadkov, ki jih je zelo veliko, saj je bilo poplavljenih več kot 250 stanovanjskih objektov.