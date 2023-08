V Portorožu avto v morje, dve smrtni žrtvi

Portorož, 16. avgusta - Malo po 11. uri je pri skladišču soli v Portorožu avto s koprskimi registrskimi oznakami, v katerem sta bili dve starejši osebi, zapeljal v morje. Čeprav so na kraj nesreče takoj napotili reševalce, gasilce, policiste in potapljače, jim ponesrečencev ni uspelo rešiti. Njuno identiteto še ugotavljajo, so sporočili s Policijske uprave Koper.