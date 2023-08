Kitajske oblasti: Gospodarsko okrevanje bo neenakomerno in zahtevno

Peking, 16. avgusta - Proces okrevanja kitajskega gospodarstva po pandemiji covida-19 ne bo tekel enakomerno in bo zahteven, so danes poudarili v Pekingu. Ob tem so se obregnili ob negativne napovedi politikov z Zahoda in napovedali, da bo prihodnost pokazala, da se motijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.