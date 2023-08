V občinah na Goriškem še zbirajo prijave škode po neurju

Renče/Miren, 16. avgusta - V občinah Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Miren-Kostanjevica še zbirajo prijave o škodi, ki jo je neurje 24. in 25.julija povzročilo tamkajšnjim prebivalcem. Oškodovanci, ki so jim neurja povzročila škodo na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi in vodotokih, jo morajo na posebnih obrazcih prijaviti do ponedeljka.