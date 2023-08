EU v prvem četrtletju z 2,9-odstotnim padcem izpustov

Luxembourg, 16. avgusta - Izpusti toplogrednih plinov v EU so bili v letošnjem prvem četrtletju za 2,9 odstotka manjši kot leto prej. Znašali so 941 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida. Med državami z največjim zmanjšanjem izpustov je tudi Slovenija. Do zmanjšanja izpustov je prišlo sočasno z 1,2-odstotno gospodarsko rastjo, ugotavlja Eurostat.