Behin: Državni načrt načrt za poplave bo predvidoma aktiven še nekaj dni

Ljubljana, 16. avgusta - Razmere se po katastrofalnih poplavah, ki so nedavno prizadele Slovenijo, ponekod precej umirjajo, ponekod pa so razmere še resne. Državni načrt za poplave bo zato predvidoma še nekaj dni ostal aktiven, je po srečanju predstavnikov vlade in predstavnikov občinskih združenj povedal direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin.