Predsednica DSKP Tanja Petrič za STA: Smo edini prireditelji prevajalskih dogodkov

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 16. avgusta - Društvo slovenskih književnih prevajalcev obeležuje 70 let. V sedmih desetletij je vzpostavilo več dejavnosti, namenjenih širši in strokovni javnosti. Kot je za STA zapisala predsednica društva Tanja Petrič, so edini prireditelji prevajalskih dogodkov - sicer se o prevodu velikokrat govori šele ob gostovanju kakšnega tujega avtorja v Sloveniji.