Ljubljana, 16. avgusta - Minister za obrambo Marjan Šarec, pooblaščeni veleposlanik Nemčije Adrian Pollmann, predsednica Zvezne agencije za tehnično pomoč Sabine Lackner, župan Občine Prevalje Matic Tasič ter generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin bodo ob 17. uri odprli most čez Mežo na Prevaljah, so sporočili z ministrstva za obrambo. (STA)