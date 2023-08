Zaradi objave podatkov ogrožena varnost severnoirskih policistov

Belfast, 16. avgusta - Na Severnem Irskem vzbuja zaskrbljenost objava podatkov 10.000 policistov in drugih uslužbencev severnoirske policije. Občutljive podatke so objavili pomotoma, za kar se je vodstvo že opravičilo, a tudi potrdilo, da so podatki v rokah redkih še delujočih uporniških republikanskih skupin, kar bi lahko ogrozilo varnost policistov.