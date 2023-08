Na tolminskem Sotočju odprli odre za reggae glasbo

Tolmin, 16. avgusta - Na tolminskem Sotočju se bo čez nekaj ur začel festival reggae glasbe Overjam. V letošnjem letu festival praznuje 11 let, poleg nekaterih zvezdnikov te zvrsti pa so organizatorji povabili še izvajalce, ki se z reggaejem povezujejo skozi punk, etno, ska in hip hop. Dogajanje, ki se bo sklenilo v nedeljo, bo potekalo na šestih odrih.