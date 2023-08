Obalna komunalna podjetja ta teden pomagajo v Medvodah

Koper, 16. avgusta - Na območja, ki so jih prizadele poplave, so svoja vozila napotila tudi komunalna podjetja iz slovenske Istre. Kot so pojasnili v Marjetici Koper, je intervencijska ekipa tega podjetja in Okolja Piran s petimi vozili ta teden na delu v Medvodah. Prejšnji teden so bili tudi na Koroškem, medtem ko so bili delavci Komunale Izola v Škofji Loki.