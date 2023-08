Župani 11 občin s predlogi zakonskih sprememb za sistematično urejanje razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij

Ljubljana, 16. avgusta - Skupina županov in županj dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin je na novinarski konferenci predstavila predloge v DZ vloženih zakonodajnih sprememb, katerih namen je ureditev razmer otrok in mladine iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih. S spremembami želijo problematiko urediti sistemsko, je povedal novomeški župan Gregor Macedoni.