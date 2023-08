Paredes bo kariero nadaljeval pri Romi

Rim, 16. avgusta - Argentinski nogometni reprezentant Leandro Paredes je z italijansko Romo podpisal pogodbo do 30. junija 2025, so danes sporočili iz rimskega kluba. Paredes je bil član Rome že med letoma 2014 in 2017. Zrasel je v Boci Juniors, nato pa igral za Chievo, Romo, Empoli, Zenit ter PSG, zadnjo sezono pa je preživel kot posojen igralec pri Juventusu.