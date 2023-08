Ljubljana, 16. avgusta - Regulirane cene pogonskih goriv in kurilnega olja bodo s četrtkom ostale nespremenjene, je danes zagotovil minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Na vladi so se namreč dogovorili z znižanjem trošarin ublažiti rast cen na veleprodajnih trgih.