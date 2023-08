Plesni umetnici Polett Kasza in Mateja Železnik s prvencem Kvadrat1

Ljubljana, 17. avgusta - V Projektnem prostoru Društva umetnikov (DUM) bo nocoj premiera prvenca dveh mladih avtoric in plesnih umetnic Polett Kasza in Mateje Železnik z naslovom Kvadrat1. Prvo samostojno plesno delo Kasza in Železnik se osredotoča na samo razmišljanje in posebej na nekaj, kar je moč opisati kot pretirano razmišljanje - ujetost v misli brez miru.