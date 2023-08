Po vremenskih ujmah ostaja zaprtih več planinskih koč

Ljubljana, 16. avgusta - Planinske koče v slovenskih gorah v preteklih ujmah niso utrpele škode, so pa bile poškodovane številne planinske poti. Ker je dostop do njih otežen, če ne že kar nemogoč, so oskrbniki kar nekaj koč začasno zaprli. Vsem, ki se odpravljajo v gore, na Planinski zvezi Slovenije svetujejo, naj se pred odhodom pozanimajo o obratovanju koč na svoji poti.