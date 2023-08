Zaradi ujme v Sloveniji gasilci odpovedali misijo na Korziki

Ljubljana, 16. avgusta - Zaradi razmer v Sloveniji po ujmi so bili gasilci primorani odpovedati sodelovanje na misiji v okviru projekta premeščanja gasilskih enot znotraj EU, je za STA danes sporočila Gasilska zveza Slovenije. Slovenski gasilci so načrtovali, da bodo v drugi polovici avgusta na Korziki izvajali usposabljanja in pomagali lokalnim gasilcem.