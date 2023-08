Sredi tedna turobno vzdušje na borzah v Aziji

New York/Tokio, 16. avgusta - Tako kot v torek na Wall Streetu so se danes tudi tečaji delnic na pomembnejših borzah v Aziji znižali. Poleg še naprej šibkih gospodarskih kazalnikov iz Kitajske in pričakovanj vnovičnega zvišanja obrestnih mer je pesimizem med vlagatelje zdaj zanesla še nova zaskrbljenost glede trdnosti bančnega sektorja ZDA.