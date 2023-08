Pjongjang: Ameriški vojak prebegnil v Severno Korejo zaradi rasne diskriminacije

New York/Pjongjang, 16. avgusta - Ameriški vojak Travis King je 18. julija nezakonito in namerno prestopil iz Južne v Severno Korejo zaradi "nečloveških zlorab in rasne diskriminacije v ameriški vojski", je v torek poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Gre za prvo javno priznanje iz Pjongjanga, da je temnopolti vojak res prebegnil k njim.