Newyorške borze končale v rdečem

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po objavi najnovejših gospodarskih podatkov s Kitajske vlagatelje skrbi ohlajanje tamkajšnjega gospodarstva, zaskrbljeni pa so tudi glede finančne stabilnosti ameriških bank, poroča francoska tiskovna agencija AFP.