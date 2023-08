ZZZS je za mesec dni poenostavil pravila za pridobitev zdravil in medicinskih pripomočkov izgubljenih v ujmi

Ljubljana, 15. avgusta - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je za mesec dni poenostavil pravila za pridobitev zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so jih ljudje izgubili v nedavni ujmi. To pomeni, da je mogoč predpis zdravila ali medicinskega pripomočka na daljavo, podobno kot je to veljalo v času epidemije koronavirusa, je poročal Radio Slovenija.

Do 9. septembra je tako do novih zdravil in medicinskih pripomočkov, ki so jih ljudje izgubili v ujmi, mogoče priti brez osebne prisotnosti, to je na daljavo. Oboje je mogoče pri zdravniku naročiti po telefonu, pri tem tudi ni potrebna zdravstvena izkaznica.

Še preprosteje je, kadar ima pacient obnovljiv recept. V tem primeru se po besedah Ane Vodičar iz ZZZS pacient oglasi v ambulanti pri zdravniku, ta pa mu bo predpisal novo zdravilo, kljub temu da mu je bilo zdravilo že predpisano in da še ni poteklo obdobje, ko bi bil upravičen do novega paketa.

Podobno je pri medicinskih pripomočkih. Pacient gre k dobavitelju in bo dobil nove. To sicer po poročanju radia velja le za medicinske pripomočke potrošnega značaja, kot so denimo plenice ali lističi za sladkorne bolnike. "Če gre za pripomočke večje vrednosti, npr. invalidski voziček, pa prosimo zavarovance, da na ZZZS podajo kratko vlogo in bomo uredili tudi to," je povedala Ana Vodičar.

Začasna navodila veljajo za vse zavarovance, ne glede na to, ali živijo na območjih, ki jih je prizadela poplava ali ne, je še poročal radio.