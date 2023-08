S koncem sodnih počitnic se na sodišča vrača običajen tempo

Ljubljana, 16. avgusta - Končale so se sodne počitnice, v sodne dvorane pa se bo počasi vrnil običajen tempo dela. Sodne počitnice so, tako kot vsako leto, trajale med 15. julijem in 15. avgustom, v tem času pa sodišča sodnih pisanj niso vročala, procesni roki niso tekli. Tudi današnji seznam obravnav je še precej kratek, več jih bo po napovedih že prihodnji teden.