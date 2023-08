V gorenjskih turističnih središčih zbirali sredstva za žrtve poplav

Gorje/Bled/Kranjska Gora, 15. avgusta - V gorenjskih turističnih središčih so k pomoči žrtvam poplav pritegnili tudi turiste. Turistično društvo Gorje bo poplavljenim namenilo izkupiček vstopnin v sotesko Vintgar z dneva solidarnosti in še nekaj drugih prihodkov v skupni višini 45.000 evrov. V Kranjski Gori so pripravili celodnevno dobrodelno akcijo, sredstva pa so zbirali tudi na Bledu.

Sotesko Vintgar je na ponedeljkov dan solidarnosti obiskalo 3023 obiskovalcev s celega sveta, največ iz sosednjih držav, Nemčije, Češke in Poljske. Turistično društvo Gorje in podjetje Soteska Vintgar, ki upravljata s sotesko, bosta uresničila svojo zavezo in ves prihodek od prodanih vstopnic namenila žrtvam poplav. Dodala bosta še del prihodkov od gostinstva in prodaje spominkov. Tako bo skupna vrednost donacije 45.000 evrov.

"To je najmanj, kar lahko kot upravljavec naravne vrednote državnega pomena storimo za vse tiste, ki so potrebni pomoči po poplavah," je v sporočilu za javnost izpostavil predsednik Turističnega društva Gorje Janez Poklukar in pojasnil, da v društvu, ki že 130 let upravlja z Vintgarjem, dobro vedo, kaj pomeni moč narave, pa tudi moč povezovanja.

Nedavna ujma je prizadela tudi sam Vintgar. "Sotesko so naši zaposleni in sodelavci po poplavah sanirali v rekordnem času. Složno, tako kot Slovenija, smo odpravljali škodo noč in dan vse dni, da smo jo lahko po sedmih dneh po poplavah spet odprli za obiskovalce. Mi smo imeli srečo in prav je, da našo srečo in složnost delimo z drugimi," je izpostavil direktor podjetja Soteska Vintgar Bojan Traven.

Da bodo pomagali prizadetim v poplavah, so se odločili tudi v Zgornjesavski dolini. Kranjskogorsko turistično gospodarstvo je v sodelovanju s Turizmom Kranjska Gora in Območnim združenjem Rdečega križa Jesenice v ponedeljek pripravilo celodnevno dobrodelno akcijo Kranjska Gora za Slovenijo. Prizadetim v poplavah bodo namenili dohodke od prodaje izdelkov in storitev.

V Kranjski Gori so pripravili dobrodelni koncert, na katerem so med drugim nastopili Zvita feltna, Vili Resnik, Denis Porčič - Chorchyp, Alenka Gotar in Marko Stanković. Vstop je bil prost, obiskovalci pa so lahko oddali prostovoljne prispevke za žrtve poplav. Z dobrodelnim koncertom so tako domačinom kot domačim in tujim gostom dali možnost, da tudi oni pomagajo.

Tudi gosti, ki v teh dneh počitnikujejo na Bledu, so lahko pomagali prizadetim v poplavah. Na prireditvi Pivo in gin ob jezeru, ki je pretekli konec tedna potekala na jezerski promenadi, je namreč vse tri dni potekala tudi akcija zbiranja denarja za žrtve poplav. Kot so sporočili iz Turizma Bled, kjer so pri akciji sodelovali z Območnim združenjem Rdečega križa Radovljica, so zbrali 3370 evrov.