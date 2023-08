Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12., 13., 14. in 15. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odprtju montažnega mosta na Prevaljah, ki so ga postavili pripadniki nemške Zvezne agencije za tehnično pomoč. Poročale so tudi o ponedeljkovem dnevu solidarnosti, ko je na terenu pri odpravljanju posledic poplav pomagalo od 11.000 do 12.000 prostovoljcev.