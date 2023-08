Rdeči križ bo 100 otrok iz poplavljenih območij odpeljal na letovanje

Ljubljana, 15. avgusta - Rdeči križ Slovenije (RKS) v sodelovanju z Zdraviliščem RKS Debeli rtič s sredstvi donatorjev organizira brezplačno letovanje za okoli 100 otrok iz območij, ki so jih poplave najbolj prizadele. Otrokom bo na letovanju za psihosocialno podporo in pomoč med drugim na voljo tudi specialni pedagog, so sporočili iz RKS.