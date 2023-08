Tri slovenske kolajne za uvod slalomskega SP mladincev in mlajših članov v Krakovu

Krakov, 15. avgusta - Krakov ta teden gosti svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane in že uvodni tekmovalni dan je slovenska reprezentanca dosegla nekaj odličnih rezultatov. V ekipnih tekmah so zablestele kanuistke mladinke ter kajakašice do 23 let in mladinke. Osvojile so namreč srebrno in dve bronasti kolajni.