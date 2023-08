Začenja se vseslovenski skavtski tabor popotnikov koRajža

Ljubljana, 15. avgusta - Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) v teh dneh organizira vseslovenski tabor popotnikov in popotnic koRajža. Tabor, kakršnega so nazadnje organizirali pred 22 leti, se je začel danes in bo potekal do 21. avgusta. Na njem se bo zbralo 900 udeležencev.