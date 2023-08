Arso pripravlja načrt vzorčenja tal na od poplav prizadetih območjih, ministrstvo odsvetuje razkuževanje odpadkov

Ljubljana, 15. avgusta - Agencija RS za okolje (Arso) pripravlja načrt vzorčenja tal na območjih, ki so bila popravljena, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Na ministrstvu obenem pozivajo prebivalce, da pri odstranjevanju posledic nedavnih ujm na odpadkih ne uporabljajo dezinfekcijskih sredstev, saj ta negativno vplivajo predvsem na tla.

Načrt vzorčenja tal bodo predvidoma do konca tedna posredovali vsem občinam, ki so bile prizadete v nedavnih poplavah, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Ob tem so dodali, da se je za morebitno vzorčenje posameznih vrtov smiselno odločiti po izdelanem Arsovem planu vzorčenj.

Voda, ki je poplavila območja in prostore, je namreč onesnažena, ker so v njej lahko kanalizacijska voda, odpadki, trupla živali, nevarne snovi, večji predmeti in blato, so kmalu po poplavah opozorili pristojni.

V teh dneh poteka sanacija območij, ki so jih prizadeli nedavne poplave in zemeljski plazovi. Ob tem nastajajo tudi ogromni kupi odpadkov, ki se jih odlaga na za ta namen posebej določena mesta.

Na ministrstvu se trudijo, da se odpadke čim prej odpelje v zbirne centre. Prebivalce ob tem pozivajo, da na odpadkih ne uporabljajo dezifenkcijskih sredstev, ker lahko s tem postanejo odpadki nevarni. Sama sredstva pa imajo tudi negativen vpliv na okolje, predvsem na tla, so danes še sporočili z ministrstva.