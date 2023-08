Velika vojaška parada v Varšavi

Varšava, 15. avgusta - V Varšavi so poljske oborožene sile danes proslavile svoj praznik z veliko vojaško parado. Na ulicah prestolnice je marširalo 2000 vojakov, ob tem pa so predstavili javnosti še 200 kosov vojaške opreme. Na nebu je za navdušenje opazovalcev poskrbelo skoraj 92 letal in helikopterjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP.