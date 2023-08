Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so v začetku današnjega trgovanja beležili padce. Za slabo razpoloženje med vlagatelji so poskrbeli gospodarski podatki s Kitajske, ki so pokazali, da se je julija tam upočasnila rast prodaje v trgovini na drobno ter industrijske proizvodnje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.