Več mrtvih v napadih na skrajnem zahodu Ukrajine

Lvov, 15. avgusta - V nočnih napadih na ukrajinsko mesto Luck, nedaleč od meje s Poljsko, so umrle tri osebe, še trije so bili ranjeni, je sporočil župan Igor Poliščuk. Napadalci so ciljali tudi na bližnji Lvov, kjer so rakete med drugim tudi zadele civilno infrastrukturo, pri čemer pa ni bilo smrtnih žrtev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.